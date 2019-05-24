Америку цього тижня охопили протести. Численні акції там відбулися мало не в усіх великих містах. І все через закони, які ухвалили ось уже в шести штатах, що обмежують право на аборт.

Такі операції тепер поза законом після восьмого тижня вагітності. Для порівняння, в Україні, як і в багатьох європейських державах - цей термін становить 12 тижнів.

Конгресмени стверджують - борються за порятунок життів. Багато жінок заявляють: мовляв, не ваше право - вирішувати за нас. Чому ця суперечка з соціальної чи суто медичної стала політичною - з'ясовував Дмитро Анопченко.

У Сполучених Штатах окрім виборів, які розділили Америку на тих, хто "за" і "проти" Трампа, - не так вже й багато тем, здатних роз'єднати країну Ще більше. Це зброя та аборти. Варто політикам порушити хитку рівновагу в той чи інший бік - і громадяни відразу виходять на вулиці.

"Ми ж не країна третього світу, це просто безумство якесь! Жінка має право сама визначитися, це врешті-решт її здоров'я".

"Ця заборона на аборти змінить наші життя і життя наших дочок. Тому ми і засмучені, й розгнівані".

Нові закони, ухвалені в консервативних штатах, забороняють аборти в більшості випадків - за рідкісним винятком. Лікарям, які наважаться ослухатися, загрожує до 15 років ув'язнення. При чому суворішою заборона стала не тільки в Алабамі або в Міссурі, які не сходять з язиків.

За останні 10 років обмеження, так чи інакше, посилили у 29 штатах! На цій мапі позначені території, де перешкоджають абортам. Ось як ситуація виглядала в двохтисячних і ось так зараз.

Це єдина клініка у столиці Алабами, де аборти ще роблять. Але суворо за медичними показниками, щоб не потрапити "під статтю". Але навіть така операція - це значний ризик для пацієнток. Волонтери зустрічають їх біля машини й супроводжують у будівлю, затуляючи парасольками, щоб їхніх облич ніхто не розгледів.

"Ми чекаємо тут із парасольками, щоб захистити. Бо якщо противники абортів їх сфотографують, одразу ж викладуть у соцмережах. Намагатимуться встановити - хто вони, шукати найменші зачіпки, і в разі знайдуть - будьте певні - подзвонять і до вашої церкви, і на роботу, і до всіх членів ваших друзів і родичів. Словом, зроблять усе, щоб зруйнувати вам життя", - говорить Марго Хертлайн, волонтерка.

Спеціально для цього біля клініки від світанку й до вечора справді чергує хтось із тих, хто підтримує нові правила. Побачивши пацієнтку - витягають телефон і вмикають камеру, а у вільний час - агітують.

"Як на мене, взагалі ніяких винятків бути не повинно. Просте запитання: це нормально - вбивати дітей? Звичайно ні".

Що саме вважати вбивством - визначили законодавці. І це збурило громадськість: викликало неприйняття й стало приводом для протестів. Зокрема, й у Вашингтоні.

За новими законами, які ухвалили в низці штатів, аборт нелегальний, якщо лікар вже фіксує серцебиття малюка. Але опоненти нововведень, які мітингують біля Верховного суду США, називають цю норму незаконною. Бо у цей період, а найчастіше це навіть не 8, а 6 тижнів вагітності, жінка може взагалі не підозрювати, що чекає дитину.

"Бог створив наші тіла, Він дав і право на вибір. І це - питання моралі, а не законодавства. Ліпше для жінок медицину зробити доступною, ніж примусово змушувати їх народжувати".

Ще одна підстава обурюватися - право на аборт забрали в жертв сексуального насильства.

"Дитина ж ні в чому не винувата! Це провина батька, яка вчинив насильство. І його маля - не повинно за це помирати", - говорить Сюзен Деккер, активістка руху за збереження життя.

Але ті, хто пережили зґвалтування, таку "турботу" вважають насмішкою. Саманті Блейклі 25. Їй і досі боляче розповідати комусь, як на неї, тоді ще 20-річну - накинувся колега.

"Він мене зґвалтував. І незабаром я зрозуміла: Боже, та я завагітніла від насильника! Зважилася на аборт. І зробила. Після цього ґвалтівник почав мене за це переслідувати", - говорить Сем Блейклі, жертва сексуального насильства.

Сем мешкала в консервативному штаті. І в очах людей сама була винуватицею того, що сталося. Осуд вона пережила, але якби позбутися дитини їй не дали, каже, не змогла б із цим жити.

"Якби заборона вже тоді діяла, коли мені потрібен був аборт, впевнена - все одно не змогла би виносити дитини від насильника. Я або підпільну операцію зробила б, або просто наклала б на себе руки. Кажу це відверто", - говорить Сем Блейклі, жертва сексуального насильства.

Чому ж нові правила ігнорують такі випадки, як у Саманти? І чи просто так хвиля заборон здійнялася саме зараз?

Річ у тім, що через рік - президентські вибори. Переманити на свій бік тих, хто співчуває демократам, у команди Трампа точно не вийде. Замість цього для перемоги і для другого терміну їм необхідно максимально мобілізувати тих, хто голосував за республіканців 2016. І немає кращого способу об'єднати консервативну частину Америки, ніж розхитати громадську думку, зачепивши ситуацію з абортами.

Про те, що проблему штучно політизують - відкрито говорять багато експертів.

"Республіканці років десять готувалися до цього моменту. І прихід Дональда Трампа в Білий дім дав їм сигнал - "час настав". Узявши під контроль Верховний суд, вирішили - оскільки шалька терезів Феміди схилилася на їхній бік, необхідно діяти", - говорить Джанела Грін, громадська діячка.

У головній судовій інстанції країни зараз справді перевага у консерваторів - після того, як Трамп призначив двох нових суддів, зокрема й скандального Бретта Кавано. Той зобов'язаний президентові кар'єрою, яка могла б ганебно скінчиться через звинувачення у спробі зґвалтування, тож відплатить лояльністю. І Верховний суд у цих умовах, для порядку- спробує зберегти нейтралітет, але насправді підіграє Трампу - прогнозують юристи.

"Що вони найімовірніше зроблять - не заборонять аборти повністю, а запровадять такі обмеження, що зробити операцію буде майже неможливо. Дорого, складно, соромно. І сотні миль доведеться жінці проїхати, аби знайде, де їй зарадять", - говорить Лоуренс Гостін, професор права Джорджтаунського університету.

Розуміючи це, біля стін Верховного суду, як і по всій країні, мітингують жінки. Переконані: якщо не дати відсіч зараз - партія влади за передвиборчий рік проголосує також і за інші "консервативні" рішення.