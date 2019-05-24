Співпраці не буде: Олександр Мартиненко прокоментував відносини президента з депутатами [ Редактировать ]
В п'ятницю, 24 травня, в ефірі програми "Подробиці тижня" Олександр Мартиненко, гендиректор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розповів про власні прогнози щодо того, чи вдасться Володимиру Зеленскому співпрацювати із нинішнім урядом.
"Почалась передвиборча кампанія. В цій кампанії... Насправді, це продовження президентської кампанії, це боротьба політиків внесистемних із політиками системними, тобто тими, хто був при владі усі ці 5 років. І говорити про те, що в цей період передвиборчої боротьби можлива якась конструктивна співпраця... Її не було навіть тоді, коли боролись політики одного гатунку" - запевнив Мартиненко.
Більше того, гендиректор "Інтерфакс-Україна" підкреслив, що ніякі рішення парламенту спільно із президентом - фактично неможливі, тому що новим політикам треба показати недієздатність старого парламенту.
"Оскільки вони протилежні за знаком (старий парламент і нова команда), то, я думаю, що звичайно ніякої співпраці зараз не буде, так що потрібно готуватись до того, що в найближчі три місяці (фактично до кінця серпня чи початку вересня) треба готуватись, що ми будемо жити без дієздатної Верховної Ради" - додав Мартиненко.
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