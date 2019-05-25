Несколько дней назад Потап и Настя Каменских перестали скрывать свои отношения. Они сыграли грандиозную свадьбу, которую уже давно ждали фанаты дуэта.

В день торжественного события Потап выпустил клип "Константа", в котором впервые рассказал о своих чувствах к Насте. После официальной церемонии бракосочетания молодожены отправились в свадебное путешествие. В соцсети Алексей Потапенко опубликовал фото, на котором они с Настей позируют у частного самолета.

"Привезите красивую дочку, такую как Настя", "Хорошего отдыха, и вернуться уже с пополнением", - пишут поклонники пары.

Фото:Instagram

Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа пришла на свадьбу с новым возлюбленным.