На Донбасі ворог продовжує обстрілювати позиції оборонців. За останню добу бойовики чотири рази порушили режим тиші. Втрат серед захисників немає.

Утім, на провокації наші військові дали адекватну відповідь.

Докладніше - Руслан Смещук.

Оборонна лінія за Авдіївкою. Навпроти Ясинуватська розв'язка. Поки відносно тихо, нас заводять на передові позиції

"Тут постреливают - лучше лишний раз не "маячить".

При підході - щось вибухає на сусідніх позиціях:

"Це що було? - Зараз мі почули поодинокий вибух. Тобто, повної тиші тут не буває ніколи".

Далі окопами на самісінький "нуль". У прямій видимості бліндажі та "укрепи" бойовиків. Вони з декількох боків впираються у ці окопи. Неподалік - так звана шахта "Бутівка". Вночі працювали ворожі міномети.

"Вони побухкають, побухкають - заспокояться. Потім, час пройде - і знову", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Вояки кажуть, що за останні декілька днів ворог активізувався. Більше обстрілів, більша щільність вогню, більше руху.

"Противник активизировался, сейчас затишье пока. Не знаю какие у них там планы, но начали активнее вести боевые действия. За посадкой слышно технику, особенно вчера они там сильно активно начали техникой перемещать туда - сюда. По позициям видно. Что-то, может, готовят - Бог его знает", - розповідає Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

Періодично піхота супротивника наближається. Проти отримав вогняну відповідь - знову відходить до своїх окопів.

"Працюють вони, щупають, провіряють - на місці ми, чи ні. Бува підлазять. Щось, останнім часом зачастили "в гості" ходити. - А на скільки близько? - Ну, бува, метрів на 300", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

А в той час, коли на передовій йде позиційна війна, - на дистанції відведення важкого озброєння - українські танкісти відпрацьовують майстерність. Так, за участю та наглядом командуючого ОСС Олександра Сирського, військовослужбовці 17 танкової бригади відпрацювали прихований, нічний перехід із виходом на вогняний рубіж.

"Переміщення здійснювалось вночі за умов повної темряви. Ось тут встановлені сучасні засоби нічного бачення, які дозволяють екіпажу все прекрасно бачити. Підрозділ прибув на місце вчасно і виконав всі нормативи", - зазначив військовослужбовець ЗСУ.