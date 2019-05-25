Сотні громадян сьогодні вийшли на головні площі своїх міст, щоб підтримати українських моряків. Уже пів року вони перебувають у російських тюрмах. Щоб нагадати всьому світові та й самим морякам - що про них пам'ятають і на них чекають удома - у містах влаштували флеш-моби.

Що робили й говорили українці - бачили наші кореспонденти.

24 українських моряків уже півроку незаконно утримують у російських в'язницях. Їхня доля і досі невизначена. Головна мета флеш-мобу - нагадати всьому світові, що українці вимагають і чекають на повернення всіх полонених.

Учасники акції також символічно запустили десятки синіх і жовтих корабликів із паперу в непрацюючий фонтан.

"Моряки в тюрьме, как корабли на суше. Морякам мы требуем свободы! Чтобы они могли заниматься своим делом и защищать нашу Родину", - наголосила Світлана Таранова, учасниця акції з Миколаєва.

"Хлопці, ми на вас чекаємо!"

Згадали про полонених моряків і в Запоріжжі. Люди зібралися біля фонтанів на бульварі Шевченка. Прийшли цілими родинами з дітьми. Щоб вкотре наголосити: в Запоріжжі також пам'ятають про українських полонених.

"Болить. Болить, як за рідних. Тому і прийшли. Якби не боліло, то не прийшли б", - зазначила Марина Макарова, учасниця акції із Запоріжжя.

Окрім корабликів учасники акції написали листи кремлівським в'язням. Слова підтримки планують передати бранцям.

"Лист написаний російською мовою, оскільки ФСБ не пропускає листи до наших моряків українською мовою. "Вы являетесь примером для всех нас. Мы уверены, что когда вы будете читать это письмо - вы увидите на страницах слова, которые придадут вам силу, терпение, вдохновение и мотивацию", - зачитала листа Олександра Іванова, учасниця акції із Запоріжжя.

Двох своїх моряків черкає і Черкащина. У полоні - командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук і курсант Владислав Костишин, який відбував практику на артилерійському катері "Нікополь".

Щоб підтримати хлопців на Соборній площі Черкас містяни провели флеш-моб, на якому вчили дітлахів майструвати паперові кораблики. Леся прийшла зі своєю чотирирічною донькою Катрусею. Упевнена: саме в такій ігровій формі малечі легше розповісти про війну, що триває в Україні.

"Чому важлива волонтерська допомога, в плані не тільки щоб приїхали і привезли там оптику, чи ще щось - це їхній зв'язок із домом, це розуміння, чому вони там! І сьогодні хлопці будуть бачити, чути, їм передадуть, що ми -нехай нас 10, 15, 100, але ми прийшли і підтримали і це їхній зв'язок із домом, наші черкащани теж будуть відчувати, що ми їх підтримали", - зазначила Леся Хлипавка, учасниця акції з Черкас.

У кожному місті на подібній акцій учасники складали й запускали паперові кораблики - із надією, що українські моряки таки повернуться у рідну гавань.