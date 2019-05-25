Два десятилетия назад американскими учеными был открыт астероид (66391) 1999 KW4. Тогда было установлено, что его орбита пересекается с земной, поэтому небесное тело отнесли в список потенциально опасных.

Время от времени астероид диаметром 1,3 км то подлетает к Солнцу на расстояние 30 млн км, то отдаляется на 150 млн км. Скорость объекта при этом составляет 77 тыс. км в час, пишут "Планета новости".

Вечером, 25 мая, астроид подлетит к нашей планете на 5,18 млн км. Расстояние достаточно безопасное, это как 13,5 дистанций от Земли до Луны. Все желающие получат возможность посмотреть на объект, для этого потребуется иметь любой любительский телескоп.

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Отличительная черта открытого тела – это некий его спутник, который подобен нашей Луне (тоже вращается вокруг объекта). Следить за перемещением (66391) 1999 KW4 можно будет в течение нескольких дней. В первые сутки небесное тело будет лететь в районе созвездий Корма и Насос на южном небе. Через определенное время объект перейдёт в Северное полушарие.

Следующее сближение случится в 2036 году. Тогда дистанция между нашей планетой и телом составит 2,32 млн км.

Ранее ученые заявили, что звездопад Тауриды может быть опасным для Земли.