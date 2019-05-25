Звездопад Тауриды может быть опасным для Земли - ученые [ Редактировать ]
Метеорный поток Тауриды, который Земля проходит каждый год в сентябре-декабре, может быть опасным для нашей планеты. К такому выводу пришла группа астрономов. Ученые провели моделирование, которое показало, что в метеорном рое могут быть и большие обломки, передает 24tv.ua.
В чем опасность? Метеоритный поток Тауриды связан с кометой Энке - он является шлейфом метеорных частиц, которые были выделены из кометы в прошлом. Эти частицы были относительно маленькими, поэтому их считали безопасными. Но результаты моделирования, которое было проведено учеными, показывают, что это не совсем так.
Именно в этом году Земля пройдет в 30 миллионах километров от центра потока Таурид, что примерно в сто раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Это будет довольно близкое расстояние, в результате чего орбита метеорного потока будет пересекать орбиту нашей планеты. Именно это и вызывает обеспокоенность ученых. Так как в этом случае частицы могут нанести вред Земле.
Ранее сообщалось, что NASA начали проект по постройке лунной станции.
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