В воскресенье, 26 мая, береговая охрана Японии сообщила, что четыре человека пропали без вести после того, как два грузовых судна столкнулись в Тихом океане на востоке Японии, передает "УНН".

По данным береговой охраны, 499-тонный Sumiho Maru и 499-тонное судно Sensho Maru столкнулись примерно в 12 км от Инубосаки в префектуре Тиба около 2:10 утра по местному времени.

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Sensho Maru, базирующееся в Имабари, префектура Эхиме, затонуло, и четверо из пяти его членов экипажа пропали без вести. 60-летний капитан Сеншо Мару был спасен патрульным катером береговой охраны.

Все четыре члена экипажа на борту Sumiho Maru, в то же время, были спасены. По данным береговой охраны, Sensho Maru перевозил около 1,3 тыс. тонн стали из Кашимы на востоке Японии в Осаку.

Во время происшествия в районе столкновения был сильный туман, видимость была низкой. Береговая охрана расследует причину аварии, патрульные суда и вертолеты продолжают поиск пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что в Перу разбился военный вертолет, а также пьяный пассажир самолета сломал ногу бортпроводнику.