В Перу разбился военный вертолет, есть жертвы [ Редактировать ]
Перуанский военный вертолет разбился на севере страны на границе с Эквадором. Два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщило Министерство обороны Перу в Twitter в субботу, 18 мая.
"17 мая 2019 года, в приблизительно 16.00 (0.00 по Киеву 18 мая) вертолет Ми-171Ш номер EP-664 разбился в… провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором", – говорится в обнародованном пресс-релизе.
Пострадавших доставили в аэропорт Хаэн, где им была оказана медицинская помощь.
Минобороны Перу выразило соболезнования семьям погибших. Причины аварии пока не определены, на месте ведется расследование.
Раньше сообщалось о том, что в Нью-Йорке вертолет упал в реку. А также вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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