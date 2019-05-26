В Днепре две легковушки столкнулись "лоб в лоб" [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 мая, около 14:20, в Днепре на улице Генерала Захарченко "лоб в лоб" столкнулись Kia и Opel. Отмечается, что в инциденте никто не пострадал, передает "Информатор".
Детали выясняют правоохранители. По предварительной информации, Opel выезжал со двора, Kia в это время двигалась по Захарченко в сторону проспекта Мира.
По неизвестным причинам водитель последнего не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
Ранее сообщалось, что в Днепре авто на скорости "влетел" в остановку, а также грузовик протаранил легковушку.
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