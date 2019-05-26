Літо - 2019: чи готові київські пляжі до купального сезону? [ Редактировать ]
Відпочити біля води можна не покидаючи столиці. Невдовзі у Києві розпочнеться купальний сезон. На яких пляжах чистий пісок та прозора вода - дізнавалася Лариса Зубенко.
Цього року комунальне підприємство "Плесо" готує для киян 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води. Головні умови - це чистий пісок, вода та наявна якісна пляжна інфраструктура. І хоча цього року купальний сезон офіційно ще не розпочався, тут, - у Пущі-Водиці, - чимало охочих зануритися.
Тетяна з донькою приїздять на цей пляж за кожної нагоди - поки не купаються, лише снідають на природі. Тут завжди прибрано, гарні краєвиди та зручні роздягальні, розповідає жінка.
"Дитячий майданчик є, де є можливість дітям гуляти, роздягальні, вода питна, дуже багато джерел, дуже корисна вода тут", - задоволена Тетяна, киянка.
Дістатися Пущі-Водиці можна комунальним транспортом - на трамваї або автобусом. Кілька років тому пляж отримав "блакитний прапор" - екологічний сертифікат, що видає незалежне міжнародне журі.
Та якщо вам більше до душі їздити на метро - біля станції "Гідропарк" відритий пляж Венеція. Тут також на повну йде підготовка до літнього сезону.
"Відновлюємо лави, фарбуємо реманент, фарбуємо водопровідні мережі, санітарно-оздоровчі заходи - деретизаційні, протикліщові різноманітні заходи. Є у нас багатий перелік підготовки, ми всі заходи виконуємо, а потім приймається рішення щодо необхідності відкриття та функціонування пляжу", - запевнив Костянтин Пигуля, директор з питань розвитку та рекреації пляжних зон міста Києва.
"Венецію" відкриють лише тоді, коли середньодобова температура води перевищить 17 градусів. Тут також є все для відпочинку - тапчани, перевдягальні, смітники, аптечний пункт і, головне, лайфгарди - інакше кажучи, рятувальники.
Веніамін, лайфгард.
"Помимо кругов, есть линь, есть "конец Александрова", чтобы можно было спасти, помочь или еще чего-то. Также, есть байдарки - чтобы можно быстрее было доплыть, либо серф", - розповідає Веніамін, лайфгард.
Хлопців тренують щодня, працюють лайфгарди позмінно, вміють надати першу допомогу у воді та на суші. На пляжі Венеція працюють чотири рятувальники на кожні 100 метрів.
"Оголошений конкурс, набираємо всіх бажаючих, також за допомогою вас, ЗМІ, звертаємось: ви всі можете звернутися на сайт КП "Плесо", або ЛС "Клаб" - це пляжний патруль, записатися в ряди лайфгардів, пройти відповідне тренування та вступити в ряди лайфгардів", - закликає Костянтин Пигуля, директор з питань розвитку та рекреації пляжних зон міста Києва.
Перед тим, як офіційно відкрити місце відпочинку, спеціалісти міського лабораторного центру візьмуть аналіз піску, ґрунту, поверхневих вод та води у фонтанах.
Триватиме сезон купання до серпня, поки у воді не почнуть розмножуватися водорості.
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