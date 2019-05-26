Відпочити біля води можна не покидаючи столиці. Невдовзі у Києві розпочнеться купальний сезон. На яких пляжах чистий пісок та прозора вода - дізнавалася Лариса Зубенко.

Цього року комунальне підприємство "Плесо" готує для киян 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води. Головні умови - це чистий пісок, вода та наявна якісна пляжна інфраструктура. І хоча цього року купальний сезон офіційно ще не розпочався, тут, - у Пущі-Водиці, - чимало охочих зануритися.

Тетяна з донькою приїздять на цей пляж за кожної нагоди - поки не купаються, лише снідають на природі. Тут завжди прибрано, гарні краєвиди та зручні роздягальні, розповідає жінка.

"Дитячий майданчик є, де є можливість дітям гуляти, роздягальні, вода питна, дуже багато джерел, дуже корисна вода тут", - задоволена Тетяна, киянка.

Дістатися Пущі-Водиці можна комунальним транспортом - на трамваї або автобусом. Кілька років тому пляж отримав "блакитний прапор" - екологічний сертифікат, що видає незалежне міжнародне журі.

Та якщо вам більше до душі їздити на метро - біля станції "Гідропарк" відритий пляж Венеція. Тут також на повну йде підготовка до літнього сезону.

"Відновлюємо лави, фарбуємо реманент, фарбуємо водопровідні мережі, санітарно-оздоровчі заходи - деретизаційні, протикліщові різноманітні заходи. Є у нас багатий перелік підготовки, ми всі заходи виконуємо, а потім приймається рішення щодо необхідності відкриття та функціонування пляжу", - запевнив Костянтин Пигуля, директор з питань розвитку та рекреації пляжних зон міста Києва.

"Венецію" відкриють лише тоді, коли середньодобова температура води перевищить 17 градусів. Тут також є все для відпочинку - тапчани, перевдягальні, смітники, аптечний пункт і, головне, лайфгарди - інакше кажучи, рятувальники.

Веніамін, лайфгард.

"Помимо кругов, есть линь, есть "конец Александрова", чтобы можно было спасти, помочь или еще чего-то. Также, есть байдарки - чтобы можно быстрее было доплыть, либо серф", - розповідає Веніамін, лайфгард.

Хлопців тренують щодня, працюють лайфгарди позмінно, вміють надати першу допомогу у воді та на суші. На пляжі Венеція працюють чотири рятувальники на кожні 100 метрів.

"Оголошений конкурс, набираємо всіх бажаючих, також за допомогою вас, ЗМІ, звертаємось: ви всі можете звернутися на сайт КП "Плесо", або ЛС "Клаб" - це пляжний патруль, записатися в ряди лайфгардів, пройти відповідне тренування та вступити в ряди лайфгардів", - закликає Костянтин Пигуля, директор з питань розвитку та рекреації пляжних зон міста Києва.

Перед тим, як офіційно відкрити місце відпочинку, спеціалісти міського лабораторного центру візьмуть аналіз піску, ґрунту, поверхневих вод та води у фонтанах.

Триватиме сезон купання до серпня, поки у воді не почнуть розмножуватися водорості.