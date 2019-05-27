В воскресенье, 26 мая, в тюрьме города Манаус, столице бразильского штата Амазонас, произошли столкновения между заключенными, в ходе которых были убиты 15 человек, сообщают местные СМИ.

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В этой же тюрьме 1 января 2017 года в ходе бунта были убиты 56 заключенных. Тогда бунт был спровоцированного криминальными разборками между бандами наркоторговцев.

Международные правозащитные организации регулярно критикуют пенитенциарную систему Бразилии, где тюрьмы переполнены, условия содержания тяжелые и подобные бунты не редкость.

Раньше сообщалось о том, что у берегов Канн столкнулись яхты, есть жертвы. А также в Германии самолет с людьми застрял на дереве.