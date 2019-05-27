У замку на Закарпатті організували лицарські бої [ Редактировать ]
Назад у середньовіччя. На Закарпатті лицарські бої. Справжню війну відтворили в Чинадіївському замку. Фестиваль "Срібний Татош" зібрав воїнів уже у восьме. Побували на ньому й мої колеги.
Графині, царі, ченці та султани. Вони знову з'їхалися в Чинадіївський Замок Сент-Міклош. Хтось одягнений у хутро, а хтось у рицарські обладунки.
"На мені комплект Європи десь приблизно XIV-XV століття. А саме це шолом горшок, пацанет, латні кінцівки і є така таторма", - пояснює Назар Василів, лицар із Житомира.
Лицарських команд на свято Срібний Татош приїхало близько десяти. Є серед учасників і дівчата. Ксенія готується до боїв - вдягає обладунки вагою до тридцяти кілограмів.
"Трошки складно, але вже привикла", - говорить Ксенія Марко, лицарка з Ужгорода.
Звуки волинки сповіщають про початок змагань.
Уважно стежить за боєм гофмаршал Сергій.
"Головне зробити так щоб твій супротивник лежав на трьох точках. Тобто не стояв на ноги, а наприклад, або його кинути на землю, кидком гарних, або ударом, або його штовхнути, тобто тут більш уже такі тактичні ігри ідуть", - говорить Сергій Стеценко, головний маршал.
Стомлених лицарів зустрічають дами серця. Тільки не Андрія - його дама рицарка. Познайомилися вони кілька років тому під час поєдинку.
"Это уже настолько привычно, мы ездим почти каждые выходные - это для нас уже перестало быть чем-то удивительным".
Україна - єдина держава, де лицарські бої визнано неолімпійським видом спорту. Клуби учасників є чи не в кожному регіоні. А в столиці нещодавно відбулися й світові змагання. Фестиваль Срібний Татош - одна з локацій, де команди демонструють свої навики. Цього року тут за першість боролися і лучники.
"Прицілитися, натягнути і попасти. Це все", - говорить Тарас Кульчицький, лучник із Тернополя.
Подивитися на лицарські поєдинки гості з'їхалися звідусіль.
"Я уперше на цьому фестивалі. Тут дивовижна атмосфера, ніби я перемістився на кілька тисячоліть назад", - говорить Джон, гість фестивалю із Америки.
Було чим розважитися на фестивалі й дітям. Окрім смаколиків для них підготували обладунки, а також пропонували пройти вишкіл.
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