Збір підписів триватиме і сьогодні, тож кількість голосів на підтримку петиції може зрости

Петиція на сайті Бундестагу, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу набрала необхідну кількість голосів 50 тисяч.

Це означає, що її має розглянути парламент і, не виключено, що Бундестаг поставить на порядок денний питання про визнання геноциду українського народу.

Збір підписів триватиме і сьогодні, тож кількість голосів на підтримку петиції може зрости. Її мають право підписувати також громадяни України.