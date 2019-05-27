Відпочити біля води можна, не виїжджаючи зі столиці. Невдовзі у Києві розпочнеться купальний сезон. На яких пляжах чистий пісок і прозора вода - дізнавалася Лариса Зубенко.

Цього року комунальне підприємство "Плесо" готує для киян 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води. Головні умови - це чистий пісок та вода та наявна якісна пляжна інфраструктура. І хоча цього року купальний сезон офіційно ще не розпочався, тут, у Пущі-Водиці чимало охочих зануритися

Тетяна з донькою приїздять на цей пляж за кожної нагоди поки не купаються, лише снідають на природі. Тут завжди прибрано, гарні краєвиди та зручні роздягальні, розповідає жінка.

"Дитячий майданчик є, де є можливість дітям гуляти, роздягальні, вода питна, дуже багато джерел, дуже корисна вода тут", - говорить Тетяна, киянка.

Дістатися Пущі-Водиці можна комунальним транспортом - на трамваї або автобусом. Кілька років тому пляж отримав блакитний прапор - екологічний сертифікат, що видає незалежне міжнародне журі. Та якщо вам більше до душі їздити на метро біля станції Гідропарк відритий пляж Венеція. Тут також на повну йде підготовка до літнього сезону.

"Відновлюємо лави, фарбуємо реманент, фарбуємо водопроводні мережі, санітарно-оздоровчі заходи - дератизаційні, протикліщові різноманітні заходи. Є у нас багатий перелік підготовки, ми всі заходи виконуєм, а потім приймається рішення щодо необхідності відкриття та функціонування пляжу", - говорить Костянтин Пигуля, директор з питань розвитку та рекреації пляжних зон міста Києва.

"Венецію" відкриють лише тоді, коли середньодобова температура води перевищить 17 градусів. Тут також є все для відпочинку тапчани, перевдягальні, смітники, аптечний пункт і, головне, лайфгарди - інакше кажучи рятувальники.

"Помимо кругов есть линь, есть конец Александрова, чтобы можно было спасти, помочь или еще чего-то, также есть байдарки, чтоб можно быстрее было доплыть, либо серф", - говорить Веніамін, лайфгард.

Хлопців тренують щодня, працюють лайфгарди позмінно, вміють надати першу допомогу у воді та на суші. На пляжі Венеція працюють чотири рятувальники на кожні 100 метрів.

"Оголошений конкурс, набираємо всіх бажаючих, також за допомогою вас, ЗМІ, звертаємось. Ви всі можете звернутися на сайт КП "Плесо", або ЛС "Клаб" - це пляжний патруль, записатися в ряди лайфгардів, пройти відповідне тренування та вступити в ряди лайфгардів", - говорить Костянтин Пигуля, директор з питань розвитку та рекреації пляжних зон міста Києва.

Перед тим, як офіційно відкрити місце відпочинку, спеціалісти міського лабораторного центру візьмуть аналіз піску, ґрунту, поверхневих вод та води у фонтанах. Триватиме сезон купання до серпня, поки у воді не почнуть розмножуватися водорості.