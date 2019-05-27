Про черговий воєнний злочин російських найманців на Донбасі повідомили у Спільному центрі з контролю та координації припинення вогню. Під обстріл бойовиків потрапили житлові будинки Верхньоторецького.

З боку Пантелеймонівки окупанти били по селищу з протитанкового гранатомета. Унаслідок ворожої атаки один будинок згорів від вибухів гранат, іще в одному - пошкоджено дах. Ніхто з мирних жителів не постраждав.