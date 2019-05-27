Президент США став першим світовим лідером, який потрапив на аудієнцію до японського монарха

Дональд Трамп провів зустріч із новим імератором Японії Нарухіто. Президент США став першим світовим лідером, який потрапив на аудієнцію до японського монарха.

В імператорському палаці американське президентське подружжя зустрічали помпезно - їх червоними хідниками і почесною вартою.

Кілька десятків школярів розмахували державними стягами США та Японії, а духовий оркестр грав гімни обох країн. До Японії Трамп прибув ще у суботу, проте офіційна частина візиту почалася сьогодні зранку.

Далі за графіком перемовини із японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе. З ним Трамп має обговорити питання торгівлі та оборони.

А ввечері відбудеться імераторський банкет, який Нарухіто влаштовує з нагоди візиту американської делегації.