Дональд Трамп зустрівся із імператором Японії [ Редактировать ]
Дональд Трамп провів зустріч із новим імератором Японії Нарухіто. Президент США став першим світовим лідером, який потрапив на аудієнцію до японського монарха.
В імператорському палаці американське президентське подружжя зустрічали помпезно - їх червоними хідниками і почесною вартою.
Кілька десятків школярів розмахували державними стягами США та Японії, а духовий оркестр грав гімни обох країн. До Японії Трамп прибув ще у суботу, проте офіційна частина візиту почалася сьогодні зранку.
Далі за графіком перемовини із японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе. З ним Трамп має обговорити питання торгівлі та оборони.
А ввечері відбудеться імераторський банкет, який Нарухіто влаштовує з нагоди візиту американської делегації.
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