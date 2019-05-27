Вибори у ЄС: євроскептики перемогли у Франції та Італії [ Редактировать ]
Рекордно висока явка, втрата рейтингів найбільшої європейської політсили та оголошення дострокових виборів у Греції. Такі перші результати європейських виборів, які відбулися напередодні. На чиєму боці перемога - розкаже Олена Абрамович.
Понад 50% такої явки на європейських виборах не було уже 20 років. У Польщі, наприклад, вона зросла майже удвічі з 23% 5 років тому до 42% цього. Неактивними були хіба британці. Вони узагалі не планували, що будуть голосувати, бо мали вийти з ЄС у березні. З рештою, більшість голосів віддали партії "брекзит".
"Ці результати голосування кажуть: покладіть на стіл вихід без угоди, зробіть його частиною наших переговорів, бо без цього немає шансів отримати чутливу зону вільної торгівлі. І я хочу аби ми - як партія "Брекзит" - були залучені до цього", - говорить Найджел Фарадж, лідер партії "Брекзит".
Євроскептики виграли не всюди. Попри прогнози, вони провалились в Нідерландах, Німеччині та Австрії. Проте отримали впевнену перемогу і в Франції та Італії.
"Не лише "Ліга"отримала перше місце в Італії, але й Марін Ле Пен здобула перемогу в Франції, а в Британії першим вийшов Найджел Фарадж. Тож Італія, Франція, Англія - все це знак, що Європа змінюється", - говорить Маттео Сальвіні, голова МВС Італії, лідер партії "Ліга".
Змін, і термінових, стала вимагати лідерка ультраправої та проросійської партії Франції Марін Ле Пен. Президенту Еммануелю Макрону варто розпустити парламент, оголосила вона в одному з телеефірів.
"З огляду на нищівну поразку владної гілки на виборах у Європарламент - президентові варто було би зробити певні висновки. Я пораджу йому сприйняти це голосування як своєрідний народний референдум щодо його політики та щодо нього як особистості", - говорить Марін Ле Пен,Ю лідерка праворадикальної партії "Національне об'єднання".
Хоч партія Ле Пен і виграла, проте взяла усього на два місця більше, ніж на минулих виборах. І Макону не обов'язково відповідати на її заклики. Тим часом прем'єр Греції після поразки оголосив у своїй країні дострокові парламентські вибори.
"Результати виборів негідні наших очікувань. Відразу після другого туру муніципальних виборів я піду до президента Республіки і попрошу його про дострокові вибори", - говорить Алексіс Ципрас, прем'єр-міністр Греції.
Найбільших втрат на європейських виборах зазнала "європейська народна партія". За прогнозами, вона отримає 178 місць, а мала 216. Тож муситиме шукати більше союзників для коаліції. Наприклад, "зелених"та лібералів, які дуже покращили свій результат. Водночас євроскептики не значно збільшать свою присутність у Європарламенті - чотири такі партії у сумі взяли усього на кілька місць більше, ніж у 2014.
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