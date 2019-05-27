Все компании любят хвастаться успехами продаж своих продуктов, особенно часто среди производителей смартфонов это делает Xiaomi.

И вот накануне завтрашнего анонса горячо ожидаемых многими новых смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro суббренд известного китайского производителя Redmi похвастался успехами серии Redmi Note 7, которая уже разошлась по всеми миру тиражом в 10 млн штук, пишет itc.ua.

Читайте также Смартфоны Xiaomi значительно упали в цене

Достижением похвастался генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь, опубликовав в соцсети Weibo фото, на котором он вместе с другими топ-менеджерами компании делит праздничный торт по этому случаю. В своем обращении к сотрудникам глава Xiaomi отметил, что успех Redmi Note 7 является доказательством "приверженности ценностям Xiaomi - высокому качеству и наилучшему соотношению цены и возможностей".

Раньше сообщалось о том, что Xiaomi представила говорящую ручку. А также в Xiaomi сделали шокирующее заявление.