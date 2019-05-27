Ранок на фронті почався з бойових дій на Луганському напрямку.

Російсько-окупаційні війська з мінометів 82 калібру атакували наші опорні пункти поблизу Зайцевого. Пізніше з гранатометів вдарили по позиціях Об'єднаних сил в районі Південного. Втрат в українському війську немає.

Минулої доби найманці тричі порушили режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили оборонці Гнутового, Красногорівки та Чермалика. Українські солдати повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення - звітують у штабі.