Війна на Донбасі: бойовки порушують режим тиші [ Редактировать ]
Ранок на фронті почався з бойових дій на Луганському напрямку.
Російсько-окупаційні війська з мінометів 82 калібру атакували наші опорні пункти поблизу Зайцевого. Пізніше з гранатометів вдарили по позиціях Об'єднаних сил в районі Південного. Втрат в українському війську немає.
Минулої доби найманці тричі порушили режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили оборонці Гнутового, Красногорівки та Чермалика. Українські солдати повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення - звітують у штабі.
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