Квартирний скандал у Львові. На протест вийшли учасники АТО. Їх обурило, що трьом працівникам міскради видали нове житло в той час, коли своєї черги на оселю чекають дві з половиною тисячі ветеранів. Чого ще вимагали - знає Христина Гашенко.

Площа Ринок. Львівська міськрада. Біля Ратуші учасники АТО розгортають намет.

"В палатці будуть люди у випадку, якщо буде дощ. Цоб могли б десь там. Бо скорше всього буде стояти муніципальна варта, яка не буде дозволяти десь перечекати", - говорить Павло Гладиш, учасник АТО.

До приміщення міськради учасників акції муніципальна дружина дійсно не пропускає. Біля входу - охорона й поліція. На дверях оголошення: туристів на вежу сьогодні не пускають. Вхід лише для працівників мерії.

"У звязку з форсмажорними обставинами. Це то, що люди тут збирались, це якщо провокації якісь будуть, щоб туристи не постраждали", - говорить Вадим Ганай, працівник муніципальної варти Львівської міськради.

До міськради нині учасники АТО не планують заходити. Мирну акцію називають безстроковою.

"Жити немає де. Садовий роздає квартири на право на ліво, а атовці не можуть получити. Будемо жити тут", - говорить Олег Янда, учасник АТО.

Двокімнатні квартири в новобудовах отримали три працівники міськради: заступник міського голови, а також директори департаментів економічного розвитку та фінасової політики Львівської міськради.

"Дані квартири виділялися членам виконкому. На це були виділені кошти з міського бюджету орієнтовна сума 4 мільйона гривень і всі ці квартири так само виділили безкоштовно. Вони не вказували прізвищ людей, яким виділяли квартири", - говорить Максим Кам'янецький, голова Української спілки учасників АТО.

За 14 років роботи Андрія Садового отримали квартири 4 працівники міськради. Раніше житло надали начальнику управління охорони здоров'я.

"Це є ініціатива депутатів міської ради .Тому, що якщо людина 10 років працювала на громаду, яким чином ми маємо компенсовувати їй заралатою яка є невелика", - говорить Андрій Садовий, міський голова Львова.

За два роки учасникам АТО міськрада виділила 65 квартир. Більшість у спеціально збудованому будинку для учасників бойових дій та їхніх сімей. У черзі на помешкання ще дві з половиною тисячі бійців. Тож мітингарі вимагають виділити земельну ділянку під будівництво.

Богдана Сірків, голова Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих.

"Ми розуміємо, що міській раді дуже тяжко самій побудувати. ми пропонували, щоб нам дали на ЖБК. Учасники АТО більшість з них десь могли би самі створити бригади і самі будувати, це буде набагато здешевить нам жило.

У міськраді готові створити житлово-будівельний кооператив. Щоб квартири отримали як учасники АТО, так і вчителі та науковці міста. Однак землю під будівництво ще не визначили.

Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Зараз я вам сказати не можу, бо від того, яка земельна ділянка, буде залежати скільки поверхів можна буде збудувати в даній земельній ділянці.

Пізніше у прес-службі Львівської міськради повідомили: завтра в районних адміністраціях "день відкритих дверей". На всі "болючі" питання учасників АТО обіцяють дати відповідь.