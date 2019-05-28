Усесвітній фонд дикої природи запустив 450-річний стрім [ Редактировать ]
Усесвітній фонд дикої природи запустив стрім, який триватиме 450 років. На відео буде розкладатися пластикова пляшка. Мета трансляції - спонукати лідерів держав укласти міжнародну угоду, яка б заборонила забруднювати світовий океан пластмасовими відходами.
На сайті фонду показують зворотний відлік часу до завершення стріму, а також пропонують підписати петицію про підтримку угоди.
по теме
Країни світу підтримали пакт про боротьбу з пластиковим сміттям
Документ підписали в Женеві, після двох тижнів переговорів. Згідно з ним, країни Азії й Африки зможуть відмовлятися приймати відходи з-за кордону
Азія та Африка відмовляються від пластикового сміття
Чимало розвинених країн уже багато років відправляють в Африку та Азію сміття, нібито на переробку
Міністерство екології погодило будівництво сміттєпереробного заводу у Львові
У Львові будуватимуть сміттєпереробний завод. Міністерство екології погодило необхідні документи. Початок будівництва запланували на вересень цього року
У Києві батьки хворих дітей протестують проти закриття дитячої лікарні
Біля Адміністрації Президента протестували батьки хворих дітей. Скандал спалахнув через закриття 7 міської дитячої лікарні на Печерську
У ЦВК погрожуть голосуванням без бюлетенів і скриньок
Голосування без бюлетенів і скриньок. У ЦВК заявляють, що не встигнуть придбати товари, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів, якщо депутати не змінять закон про публічні закупівлі