Усесвітній фонд дикої природи запустив стрім, який триватиме 450 років. На відео буде розкладатися пластикова пляшка. Мета трансляції - спонукати лідерів держав укласти міжнародну угоду, яка б заборонила забруднювати світовий океан пластмасовими відходами.

На сайті фонду показують зворотний відлік часу до завершення стріму, а також пропонують підписати петицію про підтримку угоди.