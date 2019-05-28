Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
Обстріли на Донбасі не припиняються. Упродовж минулої доби бойовики відкривали вогонь тричі. Били з мінометів забороненого вісімдесят другого калібру, а також із гранатометів і кулеметів.
Під ворожим вогнем опинились українські захисники поблизУ населених пунктів Березове, Миколаївка, Південне. Минулося без втрат серед наших військових.
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