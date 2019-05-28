НАТО принимает новую военную стратегию: что известно [ Редактировать ]
Впервые за несколько десятилетий НАТО собирается представить новую военную стратегию, которую приняли военные эксперты альянса в течение последней недели мая 2019 года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии изданию Die Welt.
"С 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности" и появились новые вызовы на востоке и на юге, обосновал этот шаг глава НАТО. Кроме того, Россия, по его словам, все более интенсивно использует против Запада "ядерную угрозу". "Речь идет о том, чтобы быть в полной мере обороноспособными в будущем и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - пояснил Столтенберг.
В 2014 году все страны НАТО договорились об увеличении своих оборонных расходов до 2% ВВП. Он пояснил, что данная цифра отражает потребность в военном потенциале. Столтенберг добавил, речь скорее идет о том, "что в сложные времена мы должны значительно улучшить наш военный потенциал".
Ранее сообщалось, что Украина намерена увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе.
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