Украина сейчас работает с партнерами из НАТО над повышением присутствия Альянса в Черноморском регионе. Об этом сегодня на мероприятиях в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы сейчас работаем с нашими партнерами из альянса над повышением присутствия НАТО в Черноморском регионе, потому что это - наша с вами безопасность", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что курс на ЕС и НАТО - это "не чья-нибудь прихоть или нереализованная реформа".

"Это большой и серьезный путь борьбы и путь большой работы", - добавила она.

Украина усиливает оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовских морях.