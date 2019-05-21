Украина намерена увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе [ Редактировать ]
Украина сейчас работает с партнерами из НАТО над повышением присутствия Альянса в Черноморском регионе. Об этом сегодня на мероприятиях в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мы сейчас работаем с нашими партнерами из альянса над повышением присутствия НАТО в Черноморском регионе, потому что это - наша с вами безопасность", - сказала вице-премьер.
Она отметила, что курс на ЕС и НАТО - это "не чья-нибудь прихоть или нереализованная реформа".
"Это большой и серьезный путь борьбы и путь большой работы", - добавила она.
Украина усиливает оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовских морях.
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