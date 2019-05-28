Столиця хутряних виробів, прикарпатська Тисмениця на порозі екологічної катастрофи. Тонни відходів після білування замість утилізації виробники скидають у річку. Від нечистот і постійного смороду жителі почали частіше хворіти. До чого може призвести таке господарювання розкажуть мої колеги.

Смердюча в’язка рідина схожа на мазут. На подвір'ї Віктора Рудика немає як дихнути. Його будинок стоїть упритул до резервуарів хутрофірми. Нечистотами залило все обійстя. Найбільше - город.

"Вся таблиця Менделєєва в тих хімікатах. І свинець, всьо, всьо. Тяжкі метали", - говорить Віктор Іванович Рудик, житель Тисмениці.

Селяни розповідають - масштабні проблеми з неконтрольованими стоками почалися відтоді, як успішне державне підприємство з виробництва шуб "Тисмениця" - збанкрутувало. А майно розділили приватники.

"Попало в одні приватні руки, о ця водонасосна станція, а ці труби попали другому власнику. А вичинка ще третьому. І вони не можуть погодити чи поділити це майно. Ці не качають, ці не латають труби, а ті вичиняють", - говорить Мирослав Петрович Галига, житель Тисмениці.

Вичинюванням шкур на території збанкрутілої хутрофірми займаються дві компанії. Та виявилося за документами, жодна нині не працює.

"- Доброго дня. Ми шукаємо фірму Глобал і мпк Юкрейн. - Вони не працюють. - Обидві фірми не працюють? - Це одна фірма. Вони взагалі не працюють. - Але ж фірма зливає стоки?- Сказав що не роблять".

Сотні тонн відходів, які утворюються після вичинки шкур тварин ніхто не відкачує роками розказують люди. Із переповнених резервуарів виробники їх спускають у річку. Уночі. Таємно.

"Як би вони не заявляли, що вони не виробляють я особисто сам був свідком, що там вагони шкур овечих завозяться і переробляються. А ці відходи виробництва - це важка вода, отруйна", - говорить Сергій Ковальчук, заступник міського голови Тисмениці.

У Тисмениці чи не найвищий в області показник захворюваності на рак. А ще доволі висока смертність. Люди підозрюють: така ситуація склалася саме через хімікати, які знищують все живе на своєму шляху.

"Верба, що любить воду. Вона всохла. Всьо від хімії. Хімія з'їдає все".

Шкоду екології та людям мають найближчим часом оцінити експерти. Вони вже взяли проби води. А міські чиновники звернулися в поліцію. Та планують на черговій сесії ухвалити рішення про повну заборони виробництва хутра, допоки підприємці не забезпечать систематичного викачування й утилізації відходів. Щоправда, як контролюватимуть - не уточнили.