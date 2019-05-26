Стало известно, какие продукты и блюда положительно влияют на иммунную систему и способны облегчить течение вирусного заболевания, передает newsyou.info.

Много различных способов предупреждения сезонных недугов, а также их домашнего лечения, пришли к нам из прошлого. Конечно, это совсем не значит, что не нужно принимать противовирусные лекарства, следующие продукты выступают в роли вспомогательных средств в борьбе с инфекциями.

Читайте также В Украине запретили сразу 11 популярных лекарств

1. Лук. Ни для кого не секрет, что луковый аромат и сок - отличные средства, устраняющие такие симптомы ОРЗ, как заложенность носа и насморк. Но и употреблять его вместе с другими продуктами не менее полезно. Благодаря флавоноидам в своем составе лук обеспечивает надежную защиту организму от вирусов, тем самым укрепляя иммунитет. Лук можно использовать в качестве лекарства во время респираторных заболеваний, по крайней мере, нос он "пробивает" не хуже, чем специальные капли.

2. Чеснок. Продукт обладает еще более мощными антибактериальными свойствами, нежели лук. Абсолютно каждая хозяйка использует чеснок для приготовления вкусных и ароматных блюд и делает это не зря, потому как ферменты чеснока оказывают антисептический эффект, очищая сосуды от всяческих микроорганизмов и токсических веществ.

Читайте также Почему нужно есть домашние соления

3. Куриный бульон издавна считается наилучшим средством для облегчения симптомов при простуде. Вот только готовить его необходимо из определенных продуктов, только тогда эффект будет обеспечен в полной мере. Если вы подхватили вирус, то сварите бульон из куриного филе, картофеля, сельдерея, петрушки, лука, пастернака и репы.

4. Глинтвейн. Этот пряный горячительный напиток способен устранить первые признаки переохлаждения организма, а также ОРЗ или ОРВИ. Плюс ко всему, глинтвейн можно пить уже и тогда, когда вирусное заболевание прогрессирует. Но эксперты советуют готовить глинтвейн дома самостоятельно, используя молотую корицу, корень имбиря, гвоздику, черный перец, лимон или апельсин, красное вино, мед и мускатный орех.

Читайте также Как снизить риск развития рака: ответ ученых

5. Красная рыба. Омега-3 жирные кислоты, входящие в ее состав, благотворно отражаются на защитных функциях организма. Употребляя 2-3 раза в неделю кусочек жирной рыбы, вы обеспечите себе защиту от сезонных инфекций.

6. Красное вино. В недавних исследованиях ученые пришли к выводу, что бокал красного вина - хороший способ профилактики простудных заболеваний. Главное - не увлекаться и пить не более 200 мл вина в сутки.

7. Кисломолочные продукты. Благодаря составу в них полезных бактерий улучшается обмен веществ и ускоряется метаболизм, а это значит, что иммунная система будет работать исправно и защищать человека от различных осенних и зимних респираторных инфекций.

Ранее сообщалось, как похудеть без диет и упражнений, а также чем опасны резкие скачки веса.