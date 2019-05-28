Кому нельзя есть огурцы [ Редактировать ]
С приближением лета на прилавках магазинов появляется все больше огурцов. Это не только вкусны, но и полезный овощ. Но существует ряд противопоказаний, когда от огурцов лучше отказаться. О них пишет mignews.com.ua.
Свежие огурцы не рекомендуются при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических гастритах, энтероколитах, при начальной стадии заболевания корью.
Соленые и маринованные огурцы не следует употреблять при желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, пороках сердца, гипертонии, заболеваниях почек (острых и хронических нефритах, пиелонефрите), печени (гепатите, холецистите, дискинезии желчных протоков), поджелудочной железы и в период беременности.
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