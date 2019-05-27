Специалисты из Университета штата Иллинойс пришли к выводу, что люди, которые потребляют большое количество продуктов с лютеином, демонстрируют нейронную активность, свойственную более молодому возрасту. В пользу данного вывода говорят результаты проведенного эксперимента.

В испытаниях приняли участие 60 человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые были поделены на две группы. В одной из них люди получали продукты с высоким содержанием лютеина, содержащегося в зеленых листовых овощах, шпинате и капусте, а также в авокадо и яйцах. В другой участники придерживались своего обычного рациона.

Когда на заключительной стадии эксперимента добровольцы прошли тестирование на когнитивную деятельность, выяснилось, что в группе, употреблявшей продукты с лютеином, нейронные реакции самых взрослых участников проявлялись на уровне, сопоставимом с более молодыми испытуемыми, а не со сверстниками. Оказалось, что на фоне рациона с повышенным содержанием лютеина у людей стал более интенсивным процесс передачи сигналов между нервными клетками, что позитивно сказалось на качестве их когнитивных функций. В частности, у них в лучшей форме пребывала височная кора мозга. Ученые постулировали, что после 65 лет продукты с лютеином просто необходимы человеку для поддержания здоровья мозга.

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