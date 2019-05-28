Под Киевом мужчина с топором напал на брата [ Редактировать ]
В селе Перегоновка под Киевом полицейские получили вызов о том, что неадекватный мужчина с топором напал на своего брата. Правоохранители попытались успокоить агрессора, но он решил напасть и на них, передает "Информатор".
Отмечается, что один из полицейских применил табельное оружие.
На линию "102" позвонил мужчина, который сообщил, что его 33-летний брат в состоянии алкогольного опьянения схватил топор и хочет нанести заявителю травмы. По прибытию на место полицейские пытались успокоить дебошира, но тот был не настроен на общение. Мужчина начал оказывать сопротивление и бросился с топором на 28-летнего правоохранителя.
Правоохранитель совершил один предупредительный выстрел в воздух, который подействовал привел в чувства пьяного мужчину. У него изъяли топор и задержали. Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 345 (угроза или насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов).
Ранее сообщалось, что в Кропивницком похитили мужчину и вымогали деньги, а также адвокат застрелил жену и покончил с собой.
по теме
В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло
В субботу, 25 мая, в Киеве открыли новый пешеходный мост над Владимирским спуском
В Киеве горел парк (фото)
В воскресенье, 26 мая, в Киеве произошел пожар на территории парка Муромец в Деснянском районе
В Киеве возле ночного клуба иностранцы устроили перестрелку
В Киеве на Лебедева-Кумача произошла перестрелка в районе общежитий
Под Киевом похитили бизнесмена
Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свою машину
В Киеве мужчина скончался в подъезде
По предварительной информации, мужчина проживал в этом же доме