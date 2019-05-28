В селе Перегоновка под Киевом полицейские получили вызов о том, что неадекватный мужчина с топором напал на своего брата. Правоохранители попытались успокоить агрессора, но он решил напасть и на них, передает "Информатор".

Отмечается, что один из полицейских применил табельное оружие.

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На линию "102" позвонил мужчина, который сообщил, что его 33-летний брат в состоянии алкогольного опьянения схватил топор и хочет нанести заявителю травмы. По прибытию на место полицейские пытались успокоить дебошира, но тот был не настроен на общение. Мужчина начал оказывать сопротивление и бросился с топором на 28-летнего правоохранителя.

Правоохранитель совершил один предупредительный выстрел в воздух, который подействовал привел в чувства пьяного мужчину. У него изъяли топор и задержали. Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 345 (угроза или насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов).

Ранее сообщалось, что в Кропивницком похитили мужчину и вымогали деньги, а также адвокат застрелил жену и покончил с собой.