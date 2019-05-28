Китайці презентували прототип надшвидшого потяга [ Редактировать ]
Китайська залізниця іде на рекорд. У Піднебесній тестують прототип надшвидшого потяга. Новий маґлев може розганятися до 600 кілометрів на годину. Це найбільший показник серед поїздів на магнітній подушці.
Новий потяг розробляє державна китайська залізнична корпорація. 2021 року його планують запустити в комерційне виробництво.
Наразі в Китаї їздить найшвидший у світі маґлев. Він з'єднує аеропорт Шанхая з центром міста і розганяється до 431 кілометра на годину.
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