Стрім, що триватиме 450 років запустив всесвітній фонд дикої природи. У прямому ефірі буде розкладатися пластикова пляшка. Мета трансляції спонукати лідерів держав укласти глобальну міжнародну угоду, щоб зупинити катастрофічне забруднення світового океану пластиком.

На сайті фонду встановили зворотний відлік часу до завершення стріму, і пропонують підписати петицію на підтримку угоди. Лише європейці щороку виробляють 25 мільйонів тонн пластикових відходів і лише менше 30ти відсотків збирають для переробки.