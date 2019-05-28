Без світла і води вже місяць живуть мешканці багатоповерхівки у місті Шпола Черкаської області. Будинок на 50 квартир перебуває на балансі установи-банкрута і на одній з нею мережі.

Підприємство у процесі ліквідації, тож будинок мали б передати у комунальну власність міста разом із усіма мережами…та місцеві чиновники брати його на баланс не квапляться. Чому - Станіслав Кухарчук з'ясовував.

Цю затишну квартиру сім'я Лідії Кунець зробила самотужки з кімнати у відомчому гуртожитку шполянського заводу запасних частин. На початку дев'яностих усім мешканцям дозволили приватизувати житло, але з балансу підприємства будинок чомусь не зняли. Увесь цей час люди жили й горя не знали, аж доки кілька тижнів тому завод не почав систематично відключати воду та електрику, адже - п'ятиповерхівка на одній лінії з підприємством.

"От ідучі на роботу я не впевнена, бо вже двічі було на тому тижні, а кіт дуже хоче водички, та й я хочу хоч чаю попить".

Нещодавно підприємство офіційно визнали банкрутом і зараз триває процес його ліквідації - ріжуть не тільки станки, а й комунікації.

"За електрику ми платимо по розрахунках так, як на завод, а не для користувачів звичайних будинків нам поставили ультиматум, що прийшло в обленерго прийшов лист, що завод буде ліквідуватись і буде повністю відключена ця підстанція", - говорить Лідія Кунець, мешканка будинку.

За вимогою мешканців електро- та водопостачання до будинку таки підключили але ненадовго. За законом, будівлю має взяти на баланс місто, та чиновники з цим не квапляться. Ольга показує стос документів, де є судове рішення про ліквідацію заводу. І в ньому чітко прописано - передати два житлових будинки підприємства в комунальну власність.

"На даний час в комунальну власність, на баланс органів місцевого самоврядування наш будинок із мережами так і не переданий і існує загроза відключення будинку від електропостачання", - говорить Ольга Кирилюк, мешканка будинку.

Щоб передати будинки в комунальну власність необхідно клопотання власників заводу… але там коментувати ситуацію, м'яко кажучи, відмовилися.

У Шполянському ж міськвиконкомі й раді взяти будинки на баланс, але через те, що квартири приватизовані - законодавчо зробити цього не можуть. Тому з заводом домовилися тільки про передачу мережі водопостачання. Щоб мати світло людям доведеться самотужки будувати нову підстанцію. Для цього їм треба створити ОСББ. Фінансами місто обіцяє підтримати.

"У нас по програмі є співвідношення 60 відсотків - це місцевий бюджет, 40 - власники квартир але на сьогодні немає ні кошторисів, ні сум про які б ішла мова", - говорить Віталій Плетінь, заступник голови Шполянської ОТГ.

Вартість нової підстанції щонайменше два мільйони гривень. Та люди побоюються, що створивши ОСББ, залишаться на одинці з цим будівництвом. Міським чиновникам вони не вірять.