Під Адміністрацією президента напередодні протестували батьки хворих дітей. Скандал спалахнув через реорганізацію 7-ї міської дитячої лікарні на Печерську.

Батьки кажуть, таке нефрологічне відділення цієї лікарні - єдине на всю країну, сюди звозять діток з патологіями нирок з усієї України. Тож якщо його закриють - їм просто ніде буде лікуватися. Ольга Клюєва про все докладніше.

Не забирати шанс на життя просять батьки тяжкохворих дітей. Біля адміністрації президента зібралися десятки родин. Матері й батьки маленьких пацієнтів проти закриття 7 дитячої лікарні міста Києва. Звістка про те, що цей медичний заклад збираються "реформувати" шокувала.

"Если ее закроют, то мне негде будет лечится", - говорить Кирило Пархоменко, хлопчик.

Маленький Кирило проходить лікування у відділенні нефрології. З 2014 у нього гломеерулонефрит. У дитини відмовили нирки і мати терміново вивезла сина з Донецька.

"Первый раз попали в больницу в 2014. Привезла сюда ребенка в тяжелейшем состоянии, у него была остановка почек", - розповідає Жанна Пархоменко, мати хворого хлопчика.

У відділенні нефрології цієї столичної лікарні дитині поставили точний діагноз і підібрали правильне лікування. На щастя, тоді Кирила врятували. Але тепер, щонайменше 1 раз на рік, потрібно проходити планове обстеження й лікування. Жанна з сином внутрішньо переміщені особи. Що буде, коли це відділення закриють, жінка не знає.

"Это будет означать то, что я со своим ребенком вообще сюда не смогу приехать. Нам вообще некуда будет ехать. Единственний центр, где нам могли помочь в Донецке. Туда я поехать не могу", - говорить Жанна Пархоменко, мати хворого хлопчика.

У цьому відділенні медики опікуються важкими пацієнтами із захворюванням нирок. Тут лежать діти з усієї України ті, кому не змогли допомогти вдома чи в області. Звістку про закриття 7 міської дитячої лікарні, точніше, про злиття з центром нейрохірургії. Батьки хворих дітей побачили на сайті Київської місьрадиради. Люди не знають, де далі лікуватимуться їхні діти після закриття клініки. Тому проти реорганізації і пацієнти, і лікарі.

"Наше відділення знаходиться на базі 7-ї дитячої лікарні. Причому воно тут знаходиться з 72-го року. причому відділення було родоначальником всієї дитячої нефрологічної служби. 13.20 тут лежать дітки - найбільш важкі з усієї України. Це діти яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди", - говорить Ольга Лавринчук, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології Академії Наук.

З гострою нирковою недостатністю, вродженими вадами.

Столичні чиновники вирішили приєднати лікарню до Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Щоб зекономити - дитячу лікарню хочуть взагалі ліквідувати, а центр нейрохірургії визнати правонаступником усіх обов'язків і майна лікарні. У департаменті охорони здоров'я кажуть - реорганізація не вплине на роботу лікарів. Однак в цьому закладі мають лікувати лише киян. Мовляв, проблема в тому, що коштом місцевого бюджету, надається медична допомога мешканцям з інших регіонів. Надалі лікувати не будуть або змусять їх відшкодовувати вартість.

"Більше 55 відсотків за підсумками 2018 року це іногородні. Я хочу говорити що перш за все. Фінансування лікарні здійснюється за рахунок видатків міста Києва - це кошти киян. Це є нецільовим використанням бюджетних коштів. За рахунок коштів киян, я підкреслюю - коштів - лікуються іногородні", - говорить Валентина Гінзбург, директор Департаменту охорони здоров'я КМДА.

А що робити людям з інших міст? Серед "некиян" переселенці. Іногородніми вважаються й ті, хто не має реєстрації в Києві, але працює тут справно сплачує податки. Відповіді чиновники поки що не дають.

"В Украине больше нигде нет такого отделения - с такими сильними врачами. Если отделение закроют, то наши дети будут просто умирать - потому что других вариантов нет", - говорить Анна Маслат, мама паціента.

Донька Оксани вже 8 років лікується в цьому унікальному відділенні.

"Я, мама ребенка который с 2010 года находится на лечении в этом отделении. Мы с понедельника кричим, плачем, постим информацию чтобы нас услышали", - говорить Оксана Бурда.

Христині 15 і 9 останніх рокі вона бореться із страшною недугою. Однолітки Христини мріють про розваги, Христина зовсім про інше.

"Для многих пациентов это более чем родной дом - и тут его просто забирают".

"Мы бы хотели получить ответ на этот вопрос - что будет в дальнейшем. И как он будет функционировать так как он работал до этой ситуации".

"Наше відділення знаходиться на базі 7 дитячої лікарні. Причому воно тут знаходиться з 72 року. Причому відділення було родоначальником всієї дитячої нефрологічної служби. Тут лежать дітки найбільш важкі з усієї України. Це діти яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди", - говорить Ольга Лавринчук, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології Академії Наук.

Де лікуватися цим важкохворим дітям відповіді на це питання столичні чиновники не дають. Тож з цим питанням згорьовані батьки вийшли до адміністрації президента.