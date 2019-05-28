У Києві протестують проти закриття лікарні на Печерську [ Редактировать ]
Під Адміністрацією президента напередодні протестували батьки хворих дітей. Скандал спалахнув через реорганізацію 7-ї міської дитячої лікарні на Печерську.
Батьки кажуть, таке нефрологічне відділення цієї лікарні - єдине на всю країну, сюди звозять діток з патологіями нирок з усієї України. Тож якщо його закриють - їм просто ніде буде лікуватися. Ольга Клюєва про все докладніше.
Не забирати шанс на життя просять батьки тяжкохворих дітей. Біля адміністрації президента зібралися десятки родин. Матері й батьки маленьких пацієнтів проти закриття 7 дитячої лікарні міста Києва. Звістка про те, що цей медичний заклад збираються "реформувати" шокувала.
"Если ее закроют, то мне негде будет лечится", - говорить Кирило Пархоменко, хлопчик.
Маленький Кирило проходить лікування у відділенні нефрології. З 2014 у нього гломеерулонефрит. У дитини відмовили нирки і мати терміново вивезла сина з Донецька.
"Первый раз попали в больницу в 2014. Привезла сюда ребенка в тяжелейшем состоянии, у него была остановка почек", - розповідає Жанна Пархоменко, мати хворого хлопчика.
У відділенні нефрології цієї столичної лікарні дитині поставили точний діагноз і підібрали правильне лікування. На щастя, тоді Кирила врятували. Але тепер, щонайменше 1 раз на рік, потрібно проходити планове обстеження й лікування. Жанна з сином внутрішньо переміщені особи. Що буде, коли це відділення закриють, жінка не знає.
"Это будет означать то, что я со своим ребенком вообще сюда не смогу приехать. Нам вообще некуда будет ехать. Единственний центр, где нам могли помочь в Донецке. Туда я поехать не могу", - говорить Жанна Пархоменко, мати хворого хлопчика.
У цьому відділенні медики опікуються важкими пацієнтами із захворюванням нирок. Тут лежать діти з усієї України ті, кому не змогли допомогти вдома чи в області. Звістку про закриття 7 міської дитячої лікарні, точніше, про злиття з центром нейрохірургії. Батьки хворих дітей побачили на сайті Київської місьрадиради. Люди не знають, де далі лікуватимуться їхні діти після закриття клініки. Тому проти реорганізації і пацієнти, і лікарі.
"Наше відділення знаходиться на базі 7-ї дитячої лікарні. Причому воно тут знаходиться з 72-го року. причому відділення було родоначальником всієї дитячої нефрологічної служби. 13.20 тут лежать дітки - найбільш важкі з усієї України. Це діти яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди", - говорить Ольга Лавринчук, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології Академії Наук.
З гострою нирковою недостатністю, вродженими вадами.
Столичні чиновники вирішили приєднати лікарню до Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Щоб зекономити - дитячу лікарню хочуть взагалі ліквідувати, а центр нейрохірургії визнати правонаступником усіх обов'язків і майна лікарні. У департаменті охорони здоров'я кажуть - реорганізація не вплине на роботу лікарів. Однак в цьому закладі мають лікувати лише киян. Мовляв, проблема в тому, що коштом місцевого бюджету, надається медична допомога мешканцям з інших регіонів. Надалі лікувати не будуть або змусять їх відшкодовувати вартість.
"Більше 55 відсотків за підсумками 2018 року це іногородні. Я хочу говорити що перш за все. Фінансування лікарні здійснюється за рахунок видатків міста Києва - це кошти киян. Це є нецільовим використанням бюджетних коштів. За рахунок коштів киян, я підкреслюю - коштів - лікуються іногородні", - говорить Валентина Гінзбург, директор Департаменту охорони здоров'я КМДА.
А що робити людям з інших міст? Серед "некиян" переселенці. Іногородніми вважаються й ті, хто не має реєстрації в Києві, але працює тут справно сплачує податки. Відповіді чиновники поки що не дають.
"В Украине больше нигде нет такого отделения - с такими сильними врачами. Если отделение закроют, то наши дети будут просто умирать - потому что других вариантов нет", - говорить Анна Маслат, мама паціента.
Донька Оксани вже 8 років лікується в цьому унікальному відділенні.
"Я, мама ребенка который с 2010 года находится на лечении в этом отделении. Мы с понедельника кричим, плачем, постим информацию чтобы нас услышали", - говорить Оксана Бурда.
Христині 15 і 9 останніх рокі вона бореться із страшною недугою. Однолітки Христини мріють про розваги, Христина зовсім про інше.
"Для многих пациентов это более чем родной дом - и тут его просто забирают".
"Мы бы хотели получить ответ на этот вопрос - что будет в дальнейшем. И как он будет функционировать так как он работал до этой ситуации".
"Наше відділення знаходиться на базі 7 дитячої лікарні. Причому воно тут знаходиться з 72 року. Причому відділення було родоначальником всієї дитячої нефрологічної служби. Тут лежать дітки найбільш важкі з усієї України. Це діти яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди", - говорить Ольга Лавринчук, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології Академії Наук.
Де лікуватися цим важкохворим дітям відповіді на це питання столичні чиновники не дають. Тож з цим питанням згорьовані батьки вийшли до адміністрації президента.
по теме
На жіночому форумі обговорили проблеми Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології потребує негайного ремонту. Допомогти лікарні взялися жінки. Де візьмуть гроші?
Біографію кардіохірурга Геннадія Книшова презентували у Києві
Геній кардіохірургії, закоханий у життя та дбайливий батько. Саме таким пам'ятають лікаря Геннадія Книшова. У Києві напередодні презентували книжку-біографію, яку написала його донька
У Києві презентували книгу про батька української кардіохірургії
Геній кардіохірургії, закоханий у життя та дбайливий батько. Саме таким пам'ятають лікаря Геннадія Книшова. У Києві напередодні презентували книжку-біографію, яку написала його донька
В інституті дерматології доктора Богомолець розпочалась щорічна акція профілактики захворювань на меланому
День присвячений здоров'ю. Сьогодні розпочалась щорічна акція профілактики захворювань на меланому. Лікарі безкоштовно обстежили тисячі пацієнтів в обласних центрах
У Києві збираються модернізувати сміттєспалювальний завод
Розвантажити Київ від непотребу. Сміттєспалювальний завод, який щодня приймає чверть відходів мешканців столиці, планують модернізувати
В Україні за тиждень півтори тисячі людей захворіли на кір
Майже півтори тисячі українців занедужали на кір минулого тижня. З них понад 800 діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Від ускладнень померли 17 людей. За кількістю хворих - лідирує Рівненщина. Там цьогоріч вірус підхопили більше трьох з половиною тисяч жителів