Нова персональна виставка Ірини Акімової "Просто літо!" відкриється 4 червня о 18:30 в Музеї історії Києва на вул Б.Хмельницького 7.



Виставка запрошує глядача у світ яскравих кольорів і справжнього літнього настрою. Прості сюжети з повсякденного життя сповнені м’яким світлом і тонким відчуттям кольору та поєднані між собою стильними декоративними елементами, немов омаж стилю арт-деко,



В експозиції буде представлений живопис, незвичайні інсталяції та фотоарт-проект, який Ірина Акімова підготувала разом разом з відомим українським фотографом Сергієм Тумасовим.