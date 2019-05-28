У червні в Києві відкриється виставка Ірини Акімової "Просто літо" [ Редактировать ]
Нова персональна виставка Ірини Акімової "Просто літо!" відкриється 4 червня о 18:30 в Музеї історії Києва на вул Б.Хмельницького 7.
Виставка запрошує глядача у світ яскравих кольорів і справжнього літнього настрою. Прості сюжети з повсякденного життя сповнені м’яким світлом і тонким відчуттям кольору та поєднані між собою стильними декоративними елементами, немов омаж стилю арт-деко,
В експозиції буде представлений живопис, незвичайні інсталяції та фотоарт-проект, який Ірина Акімова підготувала разом разом з відомим українським фотографом Сергієм Тумасовим.
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