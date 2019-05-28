Міхаїлу Саакашвілі повернули громадянство України [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський повернув громадянство Міхаїлу Саакашвілі. Відповідний указ опубліковано на сайті Глави держави.
Одразу після цього речниця Саакашвілі повідомила на своїй сторінці у "Фейсбуку", що вже завтра він повернеться в Україну.
Нагадаю, рішення про припинення громадянства екс-губернатора Одеської області в липні 2017 року ухвалив тодішній президент Петро Порошенко.
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