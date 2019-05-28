Як 17 днів вижити в лісі без їжі та води? Яку швидкість розвиває новий китайський потяг? І який вигляд матимуть тепер євро-банкноти? Про це та інше - у нашому огляді.

Євросоюз уводить в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро. Кольорову гаму попередніх збережено, однак оновлені купюри трохи вужчі. Завдяки цьому, упевнені розробники, краще вміщатимуться в гаманцях, а банкомати їх швидше опрацьовуватимуть. Окрім того, ці сотки та двохсотки мають додаткові елементи захисту як от невидимі знаки, які зможе зчитати лише спецмашина. Також додано новий елемент - голограму, що змінює зображення, коли купюри перевертають.

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Хайвей замість злітної смуги. На Тайвані винищувач сів на трасу. Пілот виконав цей трюк у рамках масштабних військових навчань. Армійці відпрацьовували сценарій захисту від вторгнення Китаю, який претендує на острів. Винищувач приземлився на шосе, дозаправився пальним, змінив озброєння і знову злетів.

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Вдалий вилов трапився еко-активістам поблизу грецького узбережжя. Команда дайверів із Греції та Нідерландів підняла з морського дна дві тонни рибальських сіток. Пластикові тенета загрожували життю колонії рідкісних середземноморських коників. За словами активістів, щороку в морі недбалі рибалки залишають 640 тонн пластикових пристосувань для вилову риби.

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Китайська залізниця йде на рекорд. У Піднебесній тестують прототип надшвидкого потяга. Новий маґлев може розганятися до шестисот кілометрів за годину. Це найбільший показник серед поїздів на магнітній подушці. Новий поїзд розробляє державна китайська залізнична корпорація. 2021 року його планують запустити в комерційне виробництво.

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Ласкаво просимо додому. На острові Мауї, штат Гаваї, місцева громада влаштувала вечірку з нагоди повернення інстурктора з йоги, яка на 17 днів загубилася в тамтешніх лісах. Шукали її більш як сотня добровольців із залученням приватного вертольота. На цю операцію зібрали онлайн 75 тисяч доларів. У лісах жінка пила воду зі струмків, їла листя й корінці. Її знайшли знесиленою, із подряпинами, сонячними опіками та зламаною ногою.

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Польоти не уві сні, а наяву. В англійському Глостері троє відчайдухів політали з реактивними рюкзаками у місцевому порту. Один із пілотів засновник компанії, що виготовила ці диво-наплічники. 2017 року розробника внесли до Книги рекордів Гіннеса - він зі своїм рюкзаком розігнався до понад 50 кілометрів за годину. Чоловік мріє про змагання для пілотів із реактивними наплічниками.

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В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця три-тонний літак. Сам же він завважки трохи більше як 127 кілограмів, а завдовжки лише метр. Як один із наймогутніших роботів у світі впорався з літаком зняли на відео. Розробники кажуть: такої вправності йому додають спеціальні кінцівки з гумовими ручками. Завдяки їм робот має міцне зчеплення з ґрунтом.

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Коштовна дрібничка. У Гонконгу за сім з половиною мільйонів доларів пішов з молотка перстень із рожевим діаманом. Вага камінця три цілих 43 сотих карата. Однак цінність його у рідкісному насиченому рожевому забарвленні. Новий власник побажав себе не називати.