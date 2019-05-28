В Хмельницком поваленное дерево повредило четыре автомобиля, передает "УНН".

Сообщается, что происшествие произошло 28 мая в 15:00 на ул. Проездной - на четыре припаркованных легковых автомобиля упало дерево, частично перекрыв движение автотранспорта.

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К месту вызова прибыли спасатели, оперативно разрезали и убрали ветви поваленного дерева из искореженных автомобилей, а также расчистили проезжую часть дороги.

Отмечается, что несчастных случаев во время происшествия не было.

Ранее сообщалось, что в Харькове байкер сбил насмерть пешехода, а также в Польше дотла сгорел автобус Киев-Прага.