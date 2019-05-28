В Хмельницком упавшее дерево повредило четыре авто (видео) [ Редактировать ]
В Хмельницком поваленное дерево повредило четыре автомобиля, передает "УНН".
Сообщается, что происшествие произошло 28 мая в 15:00 на ул. Проездной - на четыре припаркованных легковых автомобиля упало дерево, частично перекрыв движение автотранспорта.
К месту вызова прибыли спасатели, оперативно разрезали и убрали ветви поваленного дерева из искореженных автомобилей, а также расчистили проезжую часть дороги.
Отмечается, что несчастных случаев во время происшествия не было.
Ранее сообщалось, что в Харькове байкер сбил насмерть пешехода, а также в Польше дотла сгорел автобус Киев-Прага.
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