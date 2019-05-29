Міхеїл Саакашвілі повертається в Україну [ Редактировать ]
Екс-очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі сьогодні повернеться в Україну, - про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Відповідне повідомлення написав одразу після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство.
Речник Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі Українській правді заявив - підстав для недопуску колишнього очільника Одещини на територію України наразі більше немає.
Нагадаємо, рішення про припинення українського громадянства Саакашвілі в липні 17 року ухвалив тодішній президент Петро Порошенко.
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