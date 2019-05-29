Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю [ Редактировать ]
На Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Шість разів застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Ворог також гатив по українських позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку цієї доби ворог тричі відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Пісків, Мар'їнки та Гнутового.
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