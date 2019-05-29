У Польщі зоозахисники намагаються врятувати від смерті стадо бездоглядних корів - влада має намір відрядити 180 тварин на різницю, бо вони можуть виявитися небезпечними для домашньої худоби в навколишніх обійстях.

Міністр сільського господарства країни вже виділив на усипляння 350 тисяч злотих.

Корів, буквально, просто неба - залишив колишній господар. Більше, мовляв, не мав змоги їх утримувати. Зоозахисники пропонують альтернативне вирішення проблеми. Уже навіть знайшли охочих подбати про безпритульних тварин. Також є доброволець, готовий оплатити перевезення, медичне обстеження та стерилізацію стада. Влада, однак, стоїть на своєму.