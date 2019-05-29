Супруга Николая Тищенко Алла Барановская показала роскошный образ с прошедшей столичной вечеринки.

Так, на своей instagram-страничке Барановская опубликовала короткое видео, в котором плавной походкой шагает в восхитительном вечернем платье.

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На жене украинского ресторатора - вечернее объемное платье цвета фуксии. С пышной юбкой и таким же пышным верхом, а также со шлейфом. Отметим, что в таком образе Барановская блистала во время столичной вечеринки "Бал цветов", которая отгремела еще 15 мая. Но ведь никогда не поздно показывать все новые и новые детали своего яркого образа.

"На встречу всем трудностям и испытаниям меня научили идти красиво", - подписала видео Барановская.

Раньше сообщалось о том, что жена Тищенко в прозрачном наряде обворожила поклонников.