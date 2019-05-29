Жена Тищенко обескуражила нарядом (видео) [ Редактировать ]
Супруга Николая Тищенко Алла Барановская показала роскошный образ с прошедшей столичной вечеринки.
Так, на своей instagram-страничке Барановская опубликовала короткое видео, в котором плавной походкой шагает в восхитительном вечернем платье.
На жене украинского ресторатора - вечернее объемное платье цвета фуксии. С пышной юбкой и таким же пышным верхом, а также со шлейфом. Отметим, что в таком образе Барановская блистала во время столичной вечеринки "Бал цветов", которая отгремела еще 15 мая. Но ведь никогда не поздно показывать все новые и новые детали своего яркого образа.
"На встречу всем трудностям и испытаниям меня научили идти красиво", - подписала видео Барановская.
На встречу всем трудностям и испытаниям меня научили идти красиво:) P.s. Эх, как вернуться в главную ленту? Кто-то ещё видит мои фотки спустя неделю паузы в новых алгоритмах?😂🙆🏼♀️ Говорят, что теперь сиси и попы не будут в актуальном... Мне грустно, я люблю красивые женские тела и эстетичные кадры 🥰 Кто увидел этот пост, ставь 💝 в комментах... Чтоб я понимала, что вы ещё здесь 😂
Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya)
Раньше сообщалось о том, что жена Тищенко в прозрачном наряде обворожила поклонников.
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