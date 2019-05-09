Николай Тищенко шокировал снимком в ванной [ Редактировать ]
Украинский ресторатор и ведущий Николай Тищенко шокировал снимком в ванной. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Давид сделал папе маску", - подписал снимок Николай.
Некоторых подписчиков повеселил такой пост. Другие же не упустили шанс раскритиковать артиста.
Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)
Ранее Тищенко с женой обнажились для фото. Также жена Тищенко показала "горячее" фото в воде.
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