Жена известного украинского ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская отпраздновала день рождения своего мужа в прозрачном наряде. Ресторатор и телеведущий устроил вечеринку в одном из своих заведений. На своей странице в Instagram его юная жена трогательно поздравила любимого, а также показала фото в праздничном наряде.

23-летняя Алла отдала предпочтение полупрозрачному брючному комбинезону кофейно-бежевого цвета, расшитому кристаллами, от бренда Milla Nova. Она дополнила образ эффектным макияжем и сережками-висюльками, а волосы оставила распущенными.

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"Я увидела этот комбез на показе одного бренда в Барселоне. Влюбилась. Спасибо большое ребятам за то, что доставили для меня этот образ прямо с показа. Спасибо! Все ручная работа", - рассказала Барановская.

Алла также поделилась совместным фото с мужем, на котором она нежно обнимает Николая за талию, стоя сзади.

"В современном мире осталось так мало настоящих, сильных, воспитанных мужчин, которые ценят и уважают женщину. Которые умеют так любить. Лучший муж на свете. С твоим днем. Остальное личное. P.s. Давайте поздравим Николая вместе. Ему будет очень приятно!" - поздравила она любимого с днем рождения.

Раньше сообщалось о том, что жена Тищенко показала "горячее" фото в воде.А также Николай Тищенко зажег с Тиной Кароль.