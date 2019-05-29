Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 в порядке самовыдвижения на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, комиссия зарегистрировала Пригладя Владимира Викторовича.

В среду, 29 мая, в ЦИК поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе.

Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.