Володимир Зеленський подав проект закону про імпічмент президента [ Редактировать ]
Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента. Про це повідомив його представник у парламенті Руслан Стефанчук.
Він додав, що президентський законопроект відрізняється від уже зареєстрованих у Раді. І нагадав депутатам, що розгляду вже давно чекає й інший документ - про скасування депутатської недоторкАнності.
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