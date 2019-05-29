Ангела Меркель не буде достроково йти з посади канцлера. Через те, що розчарувалася у своїй імовірній наступниці. Про це повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на надійні джерела в офіційному Берліні. Не в захваті від Аннегрет Крамп-Карренбауер і німецькі журналісти. Вони закидають лідерці ХДС спроби обмежити свободу слова. Тетяна Логунова докладніше.

Під шквал критики Аннегрет Крамп-Карренбауер потрапила після однієї необережної заяви. Голова ХДС коментувала вибори до Європарламенту, на яких християнські демократи показали не кращий результат. І раптом заявила перед виборами - відомі блогери розповсюдили в інтернеті заклик не голосувати за правлячі німецькі партії. І тим самим, зманіпулювали громадською думкою.

"Коли я дізналася про цей заклик, то запитала, а що, коли б, скажімо 70 газет, за кілька днів до виборів написали: - не голосуйте за правлячі партії, за християнських і соціал-демократів? Це була б маніпуляція громадською думкою, і це викликало б дискусію у суспільстві. Тому виникає питання - а які правила діють у цифровій сфері? І ми будемо ґрунтовно обговорювати цю тему", - говорить Аннегрет Крамп-Карренбауер голова ХДС.

Лідер ХДС намагається запровадити цензуру - запідозрили блогери, журналісти і опозиційні політики. А в інтернеті з’явилася петиція проти обмеження свободи слова і думки. І хоча Аннегрет Крамп-Карренбауер одразу виправдалася, мовляв, її неправильно зрозуміли. Свої підписи під петицією вже поставили десятки тисяч людей.

Звинувачення у спробах взяти під контроль свободу слова в інтернеті не єдина проблема Аннегрет Крамп-Карренбауер. Американські ЗМІ повідомляють голова ХДС не виправдала очікувань Ангели Меркель. Мовляв канцлер вважає, що Крамп-Каррренбауер не готова очолити уряд Німеччини у разі перемоги християнських демократів на виборах. І тому Меркель, яка хотіла піти з посади раніше, вирішила все-таки допрацювати до кінця своїх канцлерських повноважень. Тобто, ще два роки.

Правда це чи ні - журналісти запитали і саму Меркель. Канцлер відповіла лаконічно - дурниці не коментує.