У "Батьківщині" голосуватимуть за відставку Володимира Гройсмана [ Редактировать ]
За відставку Володимира Гройсмана голосуватимуть у "Батьківщині". Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко в інтерв'ю одній із українських радіостанцій. Вона зауважила, що звільнення Гройсмана - це один із етапів оновлення української влади.
При цьому Тимошенко не впевнена, що нардепи ухвалять рішення, адже в парламенті немає більшості.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".
"Порошенко і Гройсман - це одна команда, яка імітує роз'єднання, або якийсь окремий похід на вибори - вони одна команда. І вони всі останні роки просто принижували Україну, знущались над Україною, вони по суті ліквідували середній клас через свої банківські реформи, через підвищення тиску на бізнес і вони довели людей до крайньої ступені бідності. Ми сьогодні за даними міжнародних оцінок є найбіднішою країною Європи і найкорумпованішою країною Європи. І саме тому Гройсман, як і Порошенко мусять негайно піти у відставку
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