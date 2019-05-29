У Державному бюро розслідувань шукатимуть сервери, що зникли із секретної кімнати Адміністрації Президента. Нагадаю, про зникнення вчора повідомив новий секретар РНБО Олександр Данилюк. Для чого саме на Банковій використовують так звану ситуативну кімнату і кому належало обладнання - про це в матеріалі.

"Це ситуативна кімната адміністрації президента, от так зараз вона виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були монітори, які були приєднані до серверів", - говорить Олександр Данилюк, секретар РНБО.

Це відео вчора ввечері розмістив на своїй сторінці у мережі Фейсбук новий секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк. Кадри, за його словами, знято в найсекретнішій кімнаті на Банковій - там де Глава держави отримує конфіденційну інформацію від усіх державних служб і органів і де веде телефонні переговори.

"Як ви бачите тут зараз пусто сервери також були вивезені ось стіна, один з моніторів виходив на сервер через цей шнур, бачите шнур залишився. Монітору нема серверів немає".

Як видно з цього відео, у кімнаті лишилися голі стіни.

"Як бачите, все було знято під час зміни влади, от така вийшла цивілізована передача влади в Україні, залишилися хіба що прапори під якими приймалися рішення".

Про високотехнологічне оснащення ситуативної кімнати ще перед виборами розповідав сам Петро Порошенко. В інтерв'ю журналістам. На цих кадрах видно, що тут було кілька телевізорів, а сам президент охоче розказував про телефони для спецзв'язку.

"Тут є унікальна система зв’язку, спостереження, якої не було раніше, тут заведені бази даних багатьох відомств можна відключитися до баз даних МВС, СБУ. Всі зв’язки які тут є це зв’язки конфіденційні, це нам встановили турецьки колеги", - говорить Петро Порошенко, президент України (2014-2019рр.)

На відео Олександра Данилюка одразу відповів колишній прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що технику орендували на кошти екс-глави держави, і потім повернули орендодавцям. А секретну інформацію на обладнанні лише транслювали, а не зберігали. Це підтвердив і колишній заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Додав, що встановити необхідну апаратуру лише за бюджетні гроші було просто неможливо. Хоча, ще торік, у інтерв'ю "Українській правді" говорив, що устаткуння взяли в Укртелекому. То ж були на зниклій техніці секретні дані чи ні? І якщо обладнання приватне, то чи мали право на ньому транслювати секретні дані? Тепер це встановлять детективи Державного бюро розслідувань. Там уже відкрили провадження через можливу втрату документів, що містят державну таємницю.