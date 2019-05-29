На Львіщині шахтарів відрядили на смерть [ Редактировать ]
Гірники, які загинули в шахті на Львівщині, не мали права перебувати в тій частині копальні, де сталася трагедія. Хто і чому відрядив на смерть шахтарів - з'ясували наші кореспонденти.
Актова зала адміністративного корпусу шахти "Лісова". На столі фотографії загиблих гірників. 22-річного Михайла Турка та 47-річного Михайла Павлика. Поруч дружина одного із загиблих. Розповідає: чоловік відпрацював 20 років. Через два роки планував вийти на песію. Дома не дочекалися батька троє дітей.
"Мені зранку повідомили. Малий мій тут практику проходить і він подзвонив. Хтось з бригади ,друг і сказав що сталася трагедія", - говорить Антоніна Павлик, дружина загиблого шахтаря.
Порода в шахті обвалилася вночі. На той момент поруч із загиблими працював ще двадцять один гірник.
"Приїхавши на місце поді, було встановлено, що при даній подіі постраждало 2 осіб. Спочатку це було сказано, що один загиблий інший ніби був живий ,згодом було встановлено що двоє осіб без ознак", - говорить Ігор Шамбуровський, слідчий Сокальського відділення поліції.
Шахтарі не мали права перебувати та проводити будь-які роботи на місці, де обвалилася порода, - заявляє керівництво "Львіввугілля".
"Місце події фактично не закріплений простір, тобто чого вони туди пішли, що вони там робили треба зясувати, тобто фактично, там де вони не мали перебувати права", - говорить Олег Акімов, т.в.о. генерального директора ДП "Львіввугілля".
Чому гірники працювали у забороненому місці та чому стався обвал - директор шахти "Лісова" уникає відповідей. Мовляв, від ранку на місці трагедії працює спеціальна комісія. Вона й визначить причини загибелі гірників.
"Вони виїдуть з шахти, скадуть своє бачення і будуть дальше працювати. Комісія - це ж не просто поїхати з шахти і виїхати. Вони зараз будуть опитувати свідків це піде пару днів".
Попри трагедію, шахта працює у звичному режимі. Спускатися під землю готуються гірники чергової зміни.
"Та страшно, але не так страшно, а куда на роботу йти? Мусиш на роботу йти", - говорить Ігор Курило, гірник шахти "Лісова".
Наприкінці робочого дня на шахту Лісова приїхав президент. На подвір'ї Володимира Зеленського зустрічають дружина та мати загиблих гірників.
"От візьміть і купіть за рахунок держави. Людина заробила,троє дітей. Купіть їм квартиру, людина поклала життя на шахті-домовились".
Попередніх причин загибелі гірників керівництво "Лісової" президенту не називає. Обіцяють усе з'ясувати. Тим часом гірники говорять про наболіле - заборговану зарплату за березень.
"Говоріть які проблеми, що ми може мо зробити? -30 шахт невже на 30 шахтах не можна навести порядок.Невже шахтар місяць не може мати заралату .Шахтар - це ж не бомж якийсь".
Володимир Зеленський після тривалого спілкування повідомив: у п'ятницю екстренно скликатиме РНБО. Вирішуватимуть проблеми енергетичної галузі, зокрема, вугільної промисловості Украіни.
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